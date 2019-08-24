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В Беларуси осталось убрать 5% зерновых. Самый большой намолот в Минской области

24 августа 2019 18:34
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Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси. Аграриям осталось обработать всего 5 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси осталось убрать 5% зерновых. Самый большой намолот в Минской области-1

Самый большой намолот в Минской области – 1 миллион и более 650 тысяч тонн. Среди регионов-миллионников также Брестский и Гродненский. Урожай Витебской области составляет 857 тысяч тонн. Техника еще в полях. Северные районы позже остальных включились в жатву. К этому дню пройдено 84 % площадей.

Всего же на сегодня в стране намолочено свыше 6 миллионов 300 тысяч тонн зерна.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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