В Беларуси осталось убрать 5% зерновых. Самый большой намолот в Минской области

Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси. Аграриям осталось обработать всего 5 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой намолот в Минской области – 1 миллион и более 650 тысяч тонн. Среди регионов-миллионников также Брестский и Гродненский. Урожай Витебской области составляет 857 тысяч тонн. Техника еще в полях. Северные районы позже остальных включились в жатву. К этому дню пройдено 84 % площадей.

Всего же на сегодня в стране намолочено свыше 6 миллионов 300 тысяч тонн зерна.