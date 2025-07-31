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В Шанхае эвакуировали 280 тыс. жителей из-за приближения тропического шторма

31 июля 2025 05:56
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Власти Шанхая проводят масштабную эвакуацию и вводят экстренные меры в связи с приближением тропического шторма. По данным синоптиков он должен обрушиться на регион в ближайшие часы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шанхае эвакуировали 280 тыс. жителей из-за приближения тропического шторма-2

Ожидаются ураганный ветер и проливные дожди. Количество осадков может составить до 320 миллиметров за сутки, что значительно повышает риск подтоплений и наводнений. Как сообщили местные власти, в безопасные места уже перевезено около 300 тысяч жителей из районов, которые находятся в зоне наибольшего риска. В целях безопасности всем судам рекомендовано вернуться в порт, прервано паромное сообщение. Крупнейшие аэропорты мегаполиса отменили около трети рейсов.

# Китай # Погода

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