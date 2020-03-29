Подводим итоги рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс». Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Действовать здесь и сейчас, но обязательно смотреть вперед – это и называется «дальновидность». Как от прошлого зависит настоящее, так и настоящее влияет на будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

И вот в связи с этим удивительно ли, что на неделе Александр Лукашенко посетил предприятие, которое вот этими словами начинает свой презентационный ролик. Крепкая основа – компания «Белгипс» практически ровесница Великой Победы. Начало ее строительства – 1944-й, кризис кризисов. Еще даже не поднят советский флаг над Рейхстагом. Но Беларусь три месяца как освобождена, и, значит, пора думать о будущем. Ведь любой кризис – это закрытые двери, но открытые окна возможностей. За более чем 75-летнюю историю предприятие пережило не один сложный момент. И когда стало понятно, что движение вперед невозможно без новой крови, пришел инвестор. Но не для того, чтобы сначала купить, а потом убить предприятие, избавившись таким образом от конкурента.

Государство позаботилось, чтобы «Белгипс» не только продолжил работать, но и стал значительно лучшей версией себя. Репортаж Евгения Пустового. Минский гипсовый родом из далекого 1944-го. Тогда потребность в стройматериалах была очень высока: восстанавливали почти полностью разрушенный Минск. Спустя десятилетия продукция предприятия по-прежнему востребована, но было очевидно, что конкурировать по цене и качеству с импортом невозможно, нужна модернизация.

Юрий Гончаров, инвестор:

И вот из прошлого мы переходим в настоящее. Это наша новая площадка в Гатово, 18 гектаров – площадь застройки, вы видите, тоже очень высокая. Совсем другие времена и требования. Здесь применен опыт ведущих мировых проектировщиков. Все под одной крышей.

Этот проект – инициатива Президента. Что «изваяли» из единственного в Беларуси гипсового производства, глава государства приехал оценить лично. Строительный рынок сегодня без бума. Но ведь так было не всегда, а потому строителям важно быть готовым и к растущим объемом.

Рынок живой, а сами нормы словно из бетона вылиты. По этому поводу у Президента с чиновниками уже был большой строительный разговор. Пришло время вновь перестраивать работу. Александр Лукашенко об устранении барьеров в строительстве: чистить я буду вас всех, извини меня, если вы не зачистите Склады не загружены – это плюс в работе, отметил и Президент. Но ведь еще и не на полную загружено производство. Бизнес-планы у директора «Белгипса» такие же внушительные, как и он сам. «Молодцы, сделали хорошее предприятие». Подробности рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс» Чиновники Президенту доложили об ожидаемых успехах и на других объектах. Модернизация продолжается, иначе проиграем на собственном же рынке. А ведь еще и про внешние надо помнить!

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело» Нелегкий труд штукатуров знаком главе государства. Президент ловко берет в руки правило – опыт приобрел еще в годы студенчества. Но одно дело – осваивать навыки по личной инициативе, другое, акцентирует Президент, – когда твое умение – это твой заработок. Не обидеть людей труда – сейчас это жизненно важно. Александр Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси Евгений Пустовой, корреспондент:

Сегодня, когда экономика многих стран на разных континентах пляшет под ритмы дыхания нового вируса, начинаешь иначе смотреть на ситуацию. Ракурс иной, экономисты и аналитики в кадре порой чаще, чем медики. И это уже болезненно.

Оценка Национального института статистики и экономических исследований Франции. Ограничения, связанные с коронавирусом, привели к тому, что экономическая активность во Франции снизилась на 35 %. Если карантин продлится два месяца, французский ВВП по итогам года сократится на 6 %. Президент Беларуси: когда Трамп объявил чрезвычайное положение в США, я это определил как недальновидность Аплодисменты в знак солидарности. Люди рабочие как никто понимают, что стоит за остановкой предприятий. Впрочем, теперь об этом осознанно заявляют и политики во всем мире.

Евгений Пустовой:

То значимое и важное, о чем Президент Лукашенко пару недель назад говорил, казалось бы, в шутку: мол, пахать надо как никогда, как трактор, – сегодня повторяют мировые лидеры. Сообразили таки, в чем истинная опасность вируса. Под угрозой мировая экономика. Бездействовать нельзя.

Петр Петровский, политолог:

Китай, к примеру, использует то, что у них идет на спад пандемия. Они предоставляют связанные кредиты с отсрочкой, какую-то медицинскую помощь и выходят на рынки Европейского союза, на рынки других стран, которые входят в инициативу «Один пояс и один путь». Мировой кризис не за горами. У экспортоориентированной экономики Беларуси без дармовой углеводородной подпитки выход один – ответственный и обдуманный подход по каждому решению. Исраэль Шамир: «Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия» Брест. Как шутят здесь, европейские волны пандемии утопли в водах приграничного Буга. На машиностроительном предприятии объемы производства увеличились. Заказы на оборудование для мясных производств поступают со всего мира, от Австралии до США. Профилактика не помеха работе. Станки не выключили, полсотни человек на карантин не отправили.

Александр Лукашенко: на полгода гречневой крупы запаса, картошка есть. С голоду не умрём, это точно Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А вот в промышленности ни в коем случае нельзя сворачивать работу. Еще раз говорю: через месяц-два и вы, и мы поймем, что значит остановить экономику ведущих стран мира.