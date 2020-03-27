Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заинтересовал и процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки. Такой агрегат и время экономит, и работу облегчает. В этом Президент убедился лично.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, не тяжело. Абсолютно не тяжело.
Машина действительно стоящая, но в Беларуси такие не выпускают. Судя по поручению Президента – это пока.
– Небольшой водяной насос, главный башенный двигатель и двигатель-подаватель.
– Значит, в этом году железобетонно мы должны сделать эту станцию. Я не вижу тут вообще, что мы не можем сделать.