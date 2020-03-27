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Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

27 марта 2020 17:11
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Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-1

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-3

Заинтересовал и процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки. Такой агрегат и время экономит, и работу облегчает. В этом Президент убедился лично.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, не тяжело. Абсолютно не тяжело.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-9

Машина действительно стоящая, но в Беларуси такие не выпускают. Судя по поручению Президента – это пока.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-12

– Небольшой водяной насос, главный башенный двигатель и двигатель-подаватель.
– Значит, в этом году железобетонно мы должны сделать эту станцию. Я не вижу тут вообще, что мы не можем сделать.

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-15

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-17

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»-19

# Необычное # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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