Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

Новости Беларуси. Знакомясь с производством «Белгипса», Александр Лукашенко вник во все нюансы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заинтересовал и процесс машинного нанесения гипсовой штукатурки. Такой агрегат и время экономит, и работу облегчает. В этом Президент убедился лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, не тяжело. Абсолютно не тяжело.

Машина действительно стоящая, но в Беларуси такие не выпускают. Судя по поручению Президента – это пока.