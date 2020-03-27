Президент Беларуси: Когда закончится коронавирус этот, я вам много чего интересного расскажу

Безусловно, не обошлось и без темы, которая у всех на слуху.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот когда закончится коронавирус этот (и не вирус, а психоз), я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над двумя вопросами.

Первый вопрос: коронавирус – это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была?

Второй вопрос – не ответим пока на этот вопрос, но скажите: в мире, начиная от моих коллег, политиков, и заканчивая ниже, и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз?

Вот над двумя вопросами подумайте: кому надо и как кто воспользовался? Кто-то объявил, что это война – надо «желтые жилеты» вернуть с улиц, куда-то свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть, крутить. С огнем шутят. Но на эту тему мы с вами поговорим потом.