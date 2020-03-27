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Александр Лукашенко: на полгода гречневой крупы запаса, картошка есть. С голоду не умрём, это точно

27 марта 2020 19:03
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Новости Беларуси. Меры профилактики и тактика борьбы с коронавирусом есть, а вот психоза, дефицита и паники – нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: на полгода гречневой крупы запаса, картошка есть. С голоду не умрём, это точно-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продуктов питания хватит, не волнуйтесь. Когда повысился спрос, я сказал: а вы чего волнуетесь – молоко, мясо – не надо никуда возить, в Россию пробиваться, Китай на какое-то время закрылся – на прилавки, пускай люди едят. Если они хотят.

Как-то премьер меня насторожил – вот, гречку... Россия закрыла, мы у них не можем купить гречки. Но у нас был договор такой – у них гречка лучше возделывается, чем у нас. И мы половину у себя возделывали, а половину закупали. «Вот у нас не хватит гречки!» Вчера поинтересовался: у нас на полгода гречневой крупы запаса. Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем, это точно.

Александр Лукашенко: на полгода гречневой крупы запаса, картошка есть. С голоду не умрём, это точно-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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