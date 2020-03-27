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Президент Беларуси о тактике борьбы с коронавирусом: Караеву поручил, чтобы работал и помогал врачам

27 марта 2020 19:08
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Новости Беларуси. Меры профилактики и тактика борьбы с коронавирусом есть, нет одного – психоза, дефицита и паники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси о тактике борьбы с коронавирусом: Караеву поручил, чтобы работал и помогал врачам-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся система здравоохранения, правоохранительные органы. Вы, наверное, наблюдали, когда я принимал министра внутренних дел Караева, я ему поручил, чтобы работал и помогал врачам, потому что участковые знают все и вся и проконтролировать помогут. Все спецслужбы работали, своим делом занимались и обеспечивали безопасность нашего народа.

Мы реагируем по ситуации. Если есть какой-то факт, немедленно в этом направлении работаем.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Юрий Караев # Фотофакт

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