Президент Беларуси: когда Трамп объявил чрезвычайное положение в США, я это определил как недальновидность

На встречу с главой государства собралось около 200 человек. Основная тема поездки на современное строительное предприятие – экономика. Но мировая повестка сейчас заразилась коронавирусом, и это действует на финансовые показатели стран и предприятий.

Заводчане встретили Президента аплодисментами. В отличие от большинства стран Европы, предприятия у нас работают. А белорусский подход к пандемии начинают признавать и мировые лидеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, в одинаковых практически условиях живем, начала сворачивать производства.

Вы видите, что происходит в экономике. Когда Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах Америки, я это определил как чрезвычайную недальновидность. Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то

от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса.

Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников (глава Администрации присутствует, он может рассказать) было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно.