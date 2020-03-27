Президент Беларуси: когда Трамп объявил чрезвычайное положение в США, я это определил как недальновидность
Новости Беларуси. При посещении любого предприятия Президент обязательно общается с трудовым коллективом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу с главой государства собралось около 200 человек. Основная тема поездки на современное строительное предприятие – экономика. Но мировая повестка сейчас заразилась коронавирусом, и это действует на финансовые показатели стран и предприятий.
Заводчане встретили Президента аплодисментами. В отличие от большинства стран Европы, предприятия у нас работают. А белорусский подход к пандемии начинают признавать и мировые лидеры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, в одинаковых практически условиях живем, начала сворачивать производства.
Вы видите, что происходит в экономике. Когда Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах Америки, я это определил как чрезвычайную недальновидность. Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то
от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса.
Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников (глава Администрации присутствует, он может рассказать) было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно.
Ну, я не представляю, зачем закрывать это предприятие? Ну зачем? Вот вы работаете здесь, скажите мне (может, его и надо закрыть), но вы мне скажите – зачем? Из-за вируса? Я уже сказал: у нас каждую весну – вирус. Ну, добавился еще какой-то коронавирус.
Коронавирус закончится, психоз этот закончится – месяц-два, а экономика рухнула в мире, а предприятия не работают. Это и на нас повлияло.
Вот я спрашиваю: вы сейчас свою продукцию продаете? Слава богу, продаете. А если б вы стояли и не продавали – деньги откуда?
Поэтому я не закрывал ни одно предприятие. И наоборот, если собственник (вот ваш собственник стоит), не дай бог, принял бы это решение, мы бы с ним начали, спокойно сначала, разбираться. Почему закрыл предприятие и как ты людей будешь кормить?