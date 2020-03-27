Прямой эфир

Александр Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси

27 марта 2020 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если задача людей – просто сохранять спокойствие, жить в привычном ритме и ответственно относиться к себе и окружающим, то чиновникам Александр Лукашенко публично дал жесткие установки – предостеречь руководителей частных предприятий от закрытия производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во что бы то ни стало нужно поддержать людей, а уже потом за помощью обращаться к государству.

Александр Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если только хоть одна компания выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем)… Хоть одна частная компания мелкая, большая выкинет на улицу, уволит сейчас людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси.

В трудное время людей надо сохранить. Пускай в карманах у себя, в сейфах пороются, поддержат свою компанию и поддержат людей, которые на них работали, зарабатывали эти деньги.

Карманы набиты деньгами, особенно у строителей, на этих же людях, на квартирах заработанных. Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя. А потом придет и скажет: слушай, я же тут рабочая сила, я могу восстановить, но ты дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета.

Не надо торопиться что-то раздавать, надо работать. Вот он работает, продает товар, и люди зарплату получают. Где-то, да, будут проблемы и будет тяжело. Пусть последним поделится, но людей на улицу не выкидывает.

Александр Лукашенко: если хоть одна компания выкинет на улицу людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси-4

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред»
27 марта 2020 17:24

Александр Лукашенко: «Каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред»

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»
27 марта 2020 17:11

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости
27 марта 2020 17:09

«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости