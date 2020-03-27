Александр Лукашенко об устранении барьеров в строительстве: чистить я буду вас всех, извини меня, если вы не зачистите

Новости Беларуси. Строить нужно безопасно, но без излишеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте после выборов, если все нормально сложится, надо вернуться серьезно к этому вопросу. И не дай бог, министерство и Кухарев не смогут нам ответить хоть на один вопрос в плане устранения всяких барьеров, препятствий в строительной отрасли. Много сделано, я не спорю. Но жалуются, что еще есть ненужные проблемы, которые мы искусственно создаем.