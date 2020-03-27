Александр Лукашенко об устранении барьеров в строительстве: чистить я буду вас всех, извини меня, если вы не зачистите

Новости Беларуси. Строить нужно безопасно, но без излишеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»
Новости Беларуси. Строить нужно безопасно, но без излишеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте после выборов, если все нормально сложится, надо вернуться серьезно к этому вопросу. И не дай бог, министерство и Кухарев не смогут нам ответить хоть на один вопрос в плане устранения всяких барьеров, препятствий в строительной отрасли. Много сделано, я не спорю. Но жалуются, что еще есть ненужные проблемы, которые мы искусственно создаем.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Почистим.
Александр Лукашенко:
Нет, чистить я уже потом буду вас всех. Извини меня, чистить, если вы не зачистите. И ваше счастье будет, если не я буду Президентом. Но и Турчин тоже почистит, если будет.
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