Александр Лукашенко о задержании директоров сахарных заводов: «Они создали в Москве так называемую прокладку, торговый дом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве так называемую прокладку, создали торговый дом, поставили туда, я руководителей называю, «своих». С этих заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынки. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов.

Когда мне доложили, хоть и давно на контроле спецслужбы этот вопрос вели, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара по какой-то там увеличенной цене возвращалось в Беларусь. Знаете, что еще просто бесит, когда ты сражаешься за каждую копейку: по нефти, по газу, по металлам, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплаты имели, а тут нагло средь белого дня воруют. Разве это нормально? Нет, не нормально.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше