Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи

Новости Беларуси. Еще только анонсируя переговоры в Сочи, Александр Лукашенко назвал их «моментом истины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Словосочетание подхватили сначала журналисты, а после и остальные причастные и просто небезразличные. Так часто происходит с фразами от главы государства. Не секрет, что главной темой многочасовых и многораундных переговоров (так уж получилось) стала цена российских нефти и газа, поставляемых в Беларусь. Вообще эта тема в топе уже давно – поспорить с ней в актуальности может разве что разбушевавшийся коронавирус. И наше беспокойство понятно: договориться с Россией о стоимости и объемах, как в прошлые годы, не удается, а нефтянка вносит существенный вклад в доходную часть нашего бюджета. Переговоры с российскими партнерами начались задолго до нового года. Начало февраля – куда уж тянуть, самое время определиться.

Алена Сырова, корреспондент:

Вот она – четко сформулированная и собранная из публичных высказываний белорусского Президента с начала года позиция нашей страны относительно ситуации с поставками черного золота.

Правда, говорить о необходимости диверсификации закупок (порядком измотавшись ежегодными торгами и перестройкой под их результаты всей нашей экономики) на самом высоком уровне стали куда раньше – еще в начале 2019-го. А уже в октябре во время официального визита в Нур-Султан Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев согласовали условия поставок казахстанской нефти в Беларусь. Дмитрий Крутой озвучил итоги договоренностей, достигнутых в Сочи по нефтезаговой сфере

Казахстан самый очевидный и подходящий кандидат на роль альтернативного поставщика нефти. Ее можно везти к нам по железной дороге, но выгоднее все-таки перекачивать по трубопроводу. Плюс мы партнеры по ЕАЭС, а значит, можем претендовать на беспошлинные цены на нефть. Быть этому или нет? Узнаем скоро, решение почти принято. Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

Пока же идет переговорный процесс, частная российская компания поставила нам полмиллиона тонн нефти, еще 450 тысяч планирует в феврале. Кроме того, в конце января в Беларусь приехала первая партия норвежской нефти. Всего же ждем 86 000 тонн черного золота, добытого в Северном море.

Первые 3 500 тонн норвежской нефти доставили танкером в порт Клайпеды, а после по железной дороге – к нам. Министр иностранных дел Литвы, который на неделе был с визитом в Беларуси, заявил о готовности и дальше предоставлять их инфраструктуру для регулярных поставок углеводородов в нашу страну.

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:

Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которые уже проходили. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставок газа.

Такая помощь Литвы нам на руку, если все же решим закупать нефть из-за океана. Предложения есть. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск и встречи с Александром Лукашенко выразил готовность поддержать Беларусь, в том числе и черным золотом. «Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Competitive price – выражение, которое использовал Помпео, в словарях (например, Кембриджском) трактуется как «цены на том же уровне или ниже, чем другие». Бизнес-словарь и вовсе расшифровывает как «цена, которая ниже цены конкурентов или более привлекательная по другим параметрам».

Что ж, получается, у наших привычных партнеров появляются конкуренты. Да, по факту цена российской нефти марки Urals, которую мы покупаем, поскольку под ее переработку адаптированы наши НПЗ, все еще ниже, чем у альтернативных поставщиков. Но!

Во-первых, она ощутимо подросла, а во-вторых, в России предусмотрена обязательная премия за каждую тонну. Набегает приличная сумма, а цена на изначально дешевую нефть вырастает выше мировой. Прибавьте к этим издержкам еще и ущерб от российского налогового маневра.

В общем, к тому самому моменту истины, очевидно, мы подошли подготовленными. В Сочи наша делегация в полном составе приехала заранее, в отличие от своих российских коллег.

Часть их делегации, включая главных переговорщиков – главу Минэнерго Новака и замглавы Минэкономразвития Бабича – в Красную Поляну отправилась с двухчасовой задержкой, в Москве бушевала снежная буря. А после лайнер все из-за той же непогоды вынужденно приземлился в Минеральных Водах. Какие вопросы обсудили президенты Беларуси и России в Сочи за рабочим завтраком?

Действительно, Путин приехал накануне. Потому встреча Александра Лукашенко и его российского коллеги прошла планово.За завтраком с глазу на глаз обсудили повестку. Но предметный разговор о главном, например, о ценах на газ и нефть, компенсациях за апрельские поставки некачественного сырья по трубопроводу «Дружба», проводить без ответственных за энергетический блок с российской стороны нашей команде было бессмысленно.

Потому президенты сделали паузу в отстаивании интересов своих государств и на время объединились для достижения общей спортивной цели.

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей После матча капитаны делегаций Беларуси и России, их участники в полном составе собрались снова в Красной Поляне. На семь часов позже запланированного переговоры всё же начались. Позже к журналистам вышел замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Его Владимир Путин назначил ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке.

Итак, газ Беларусь в течение 2020 года будет покупать по прежней цене –127 долларов за 1 000 кубометров. С нефтью сложнее, но все-таки получили то, за чем ехали. Покупать нефть у российских компаний будем по мировой цене. Нас это устраивает.