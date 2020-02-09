Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи
Новости Беларуси. Еще только анонсируя переговоры в Сочи, Александр Лукашенко назвал их «моментом истины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Словосочетание подхватили сначала журналисты, а после и остальные причастные и просто небезразличные. Так часто происходит с фразами от главы государства. Не секрет, что главной темой многочасовых и многораундных переговоров (так уж получилось) стала цена российских нефти и газа, поставляемых в Беларусь. Вообще эта тема в топе уже давно – поспорить с ней в актуальности может разве что разбушевавшийся коронавирус. И наше беспокойство понятно: договориться с Россией о стоимости и объемах, как в прошлые годы, не удается, а нефтянка вносит существенный вклад в доходную часть нашего бюджета. Переговоры с российскими партнерами начались задолго до нового года. Начало февраля – куда уж тянуть, самое время определиться.
Алена Сырова, корреспондент:
Вот она – четко сформулированная и собранная из публичных высказываний белорусского Президента с начала года позиция нашей страны относительно ситуации с поставками черного золота.
Правда, говорить о необходимости диверсификации закупок (порядком измотавшись ежегодными торгами и перестройкой под их результаты всей нашей экономики) на самом высоком уровне стали куда раньше – еще в начале 2019-го. А уже в октябре во время официального визита в Нур-Султан Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев согласовали условия поставок казахстанской нефти в Беларусь.
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Казахстан самый очевидный и подходящий кандидат на роль альтернативного поставщика нефти. Ее можно везти к нам по железной дороге, но выгоднее все-таки перекачивать по трубопроводу. Плюс мы партнеры по ЕАЭС, а значит, можем претендовать на беспошлинные цены на нефть. Быть этому или нет? Узнаем скоро, решение почти принято.
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Пока же идет переговорный процесс, частная российская компания поставила нам полмиллиона тонн нефти, еще 450 тысяч планирует в феврале. Кроме того, в конце января в Беларусь приехала первая партия норвежской нефти. Всего же ждем 86 000 тонн черного золота, добытого в Северном море.
Первые 3 500 тонн норвежской нефти доставили танкером в порт Клайпеды, а после по железной дороге – к нам. Министр иностранных дел Литвы, который на неделе был с визитом в Беларуси, заявил о готовности и дальше предоставлять их инфраструктуру для регулярных поставок углеводородов в нашу страну.
Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:
Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которые уже проходили. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставок газа.
Такая помощь Литвы нам на руку, если все же решим закупать нефть из-за океана. Предложения есть. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск и встречи с Александром Лукашенко выразил готовность поддержать Беларусь, в том числе и черным золотом.
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Competitive price – выражение, которое использовал Помпео, в словарях (например, Кембриджском) трактуется как «цены на том же уровне или ниже, чем другие». Бизнес-словарь и вовсе расшифровывает как «цена, которая ниже цены конкурентов или более привлекательная по другим параметрам».
Что ж, получается, у наших привычных партнеров появляются конкуренты. Да, по факту цена российской нефти марки Urals, которую мы покупаем, поскольку под ее переработку адаптированы наши НПЗ, все еще ниже, чем у альтернативных поставщиков. Но!
Во-первых, она ощутимо подросла, а во-вторых, в России предусмотрена обязательная премия за каждую тонну. Набегает приличная сумма, а цена на изначально дешевую нефть вырастает выше мировой. Прибавьте к этим издержкам еще и ущерб от российского налогового маневра.
В общем, к тому самому моменту истины, очевидно, мы подошли подготовленными. В Сочи наша делегация в полном составе приехала заранее, в отличие от своих российских коллег.
Часть их делегации, включая главных переговорщиков – главу Минэнерго Новака и замглавы Минэкономразвития Бабича – в Красную Поляну отправилась с двухчасовой задержкой, в Москве бушевала снежная буря. А после лайнер все из-за той же непогоды вынужденно приземлился в Минеральных Водах.
Какие вопросы обсудили президенты Беларуси и России в Сочи за рабочим завтраком?
Действительно, Путин приехал накануне. Потому встреча Александра Лукашенко и его российского коллеги прошла планово.За завтраком с глазу на глаз обсудили повестку. Но предметный разговор о главном, например, о ценах на газ и нефть, компенсациях за апрельские поставки некачественного сырья по трубопроводу «Дружба», проводить без ответственных за энергетический блок с российской стороны нашей команде было бессмысленно.
Потому президенты сделали паузу в отстаивании интересов своих государств и на время объединились для достижения общей спортивной цели.
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После матча капитаны делегаций Беларуси и России, их участники в полном составе собрались снова в Красной Поляне. На семь часов позже запланированного переговоры всё же начались. Позже к журналистам вышел замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Его Владимир Путин назначил ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке.
Итак, газ Беларусь в течение 2020 года будет покупать по прежней цене –127 долларов за 1 000 кубометров. С нефтью сложнее, но все-таки получили то, за чем ехали. Покупать нефть у российских компаний будем по мировой цене. Нас это устраивает.
Мы не просили особых условий, а только равных – их и получили. Итог переговоров сюрпризом ни для кого не стал, лишь подтвердил все сказанные накануне слова белорусского Президента, последовательность нашего курса. Нужно всегда быть готовыми к любому развитию событий. Коммерческие узы все же крепче любых других.