Стало известно расписание матчей КХЛ для минского «Динамо»

Стало известно расписание поединков КХЛ для минского «Динамо» в предстоящем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» начнут чемпионат выездной серией из пяти матчей. Первую игру команда Дмитрия Квартальнова проведет 9 сентября против одноклубников из Москвы. Затем в графике «Нефтехимик», «Барыс», «Авангард» и «Куньлунь».

Ближайший домашний поединок состоится на «Минск-Арене» 22 сентября. Соперник – московский «Спартак». Всего в регулярном чемпионате наша дружина проведет 68 матчей. 34 из них на родной площадке. Чемпионат стартует 5 сентября, а завершится 20 марта 2026 года. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая. Впервые чемпионат КХЛ не будет остановлен на время проведения Олимпийских игр.