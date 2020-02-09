Дмитрий Крутой озвучил итоги договоренностей, достигнутых в Сочи по нефтезаговой сфере

Новости Беларуси. За много лет мы привыкли, что нефть в Беларусь поставляют в основном крупные игроки – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но примерно 100 миллионов тонн черного золота из общего объема в России добывают и поставляют именно небольшие компании – с ними и будем развивать отношения. Первые переговоры начнутся уже на следующей неделе.
Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Российская сторона согласилась, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.
Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал наш Президент, белорусская сторона. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже. Российский президент Владимир Владимирович Путин согласился с этим подходом. Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы условия поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше.