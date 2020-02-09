Дмитрий Крутой озвучил итоги договоренностей, достигнутых в Сочи по нефтезаговой сфере

Новости Беларуси. За много лет мы привыкли, что нефть в Беларусь поставляют в основном крупные игроки – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но примерно 100 миллионов тонн черного золота из общего объема в России добывают и поставляют именно небольшие компании – с ними и будем развивать отношения. Первые переговоры начнутся уже на следующей неделе.