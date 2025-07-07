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Непогода оставила без электричества 48 деревень в Брестской области

07 июля 2025 19:55
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Непогода оставила без электричества 48 деревень в Брестской области. Отключено 192 трансформаторных подстанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода оставила без электричества 48 деревень в Брестской области-2

Сейчас на поврежденных линиях электропередачи работает 11 аварийно-восстановительных бригад. Главная причина повреждений – штормовой ветер, который с корнем вырывал деревья и ломал ветки. Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов. 

# Погода в Беларуси

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