Непогода оставила без электричества 48 деревень в Брестской области. Отключено 192 трансформаторных подстанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода оставила без электричества 48 деревень в Брестской области. Отключено 192 трансформаторных подстанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на поврежденных линиях электропередачи работает 11 аварийно-восстановительных бригад. Главная причина повреждений – штормовой ветер, который с корнем вырывал деревья и ломал ветки. Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов.