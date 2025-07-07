Непогода оставила без электричества 48 деревень в Брестской области

Глущенко о ситуации в свиноводстве: мы стараемся не допустить африканскую чуму на нашу территорию

«А что касается падежа, то в птицеводстве у нас ситуация стабильная, в свиноводстве у нас совершенно другая ситуация, потому что мы сконцентрировались на биологической безопасности».