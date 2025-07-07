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Белорусы завоевали 3 награды в заключительный день первенства России по велоспорту на треке

07 июля 2025 18:05
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В заключительный день первенства России по велоспорту на треке, которое проходило в Санкт-Петербурге, белорусы завоевали три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу соревнований завершал мэдисон – парная гонка на выносливость. В турнире спортсменов 19-23 лет серебро в активе Полины Конрад и Ирины Чуянковой. На третью ступень пьедестала почета поднялся еще один отечественный дуэт – Алина Короткина и Аделина Сакун. 

В состязаниях юниоров тройку сильнейших замкнули Иван Витько и Артем Борушков. Всего на первенстве России наши гонщики добыли 15 наград.

# Велоспорт

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