Дания предостерегает ЕС от необдуманного наращивания военных расходов

В Евросоюзе назревает экономический конфликт. Дания, наряду с Венгрией и Италией, предостерегает ЕС от необдуманного наращивания военных расходов НАТО. По мнению министра экономики страны, это может подорвать финансовую стабильность всего блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик заявила, что стремление к увеличению военных расходов может стать фактором риска для экономики ЕС, которая и без того испытывает трудности из-за торговых войн с США и жесткой конкуренции с Китаем.

Она подчеркнула, что в условиях глобальной экономической нестабильности наращивание военных расходов должно сопровождаться «мудрыми решениями» по обеспечению устойчивости государственных финансов. В противном случае Евросоюз рискует столкнуться с серьезными экономическими проблемами.

На ежегодном саммите Альянса страны НАТО приняли обязательства по увеличению военных расходов до 3,5 % от ВВП к 2035 году. Решение было встречено недовольством некоторых участников объединения.