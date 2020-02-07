Какие вопросы обсудили президенты Беларуси и России в Сочи за рабочим завтраком?

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы в центре внимания президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились 7 февраля в Красной Поляне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры начались с общения в формате «один на один», после к главам государств присоединились участники делегаций. Правда, самые острые вопросы в двусторонних отношениях касаются энергоресурсов – обсудить сразу их не удалось. Из-за плохих метеоусловий часть представителей российской стороны, а среди них и министр энергетики Алексей Новак – к началу диалога в расширенном составе прилететь не успели.





В итоге паузу в переговорном процессе президенты решили заполнить игрой в хоккей. Причем, на лед спорткомплекса «Галактика» лидеры вышли в составе одной команды. Сейчас в Красной Поляне продолжается второй раунд переговоров – уже в полном составе.

О чем идет речь и о чем уже удалось договориться – в материале Алены Сыровой.

Первую в этом году встречу президенты Беларуси и России начали, как и полагает джентльменам, с разговора о погоде. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?

Именно небесная канцелярия не единожды вносила коррективы в график лидеров, оставив в нем неизменным лишь время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате тет-а-тет. Обсуждали насущные вопросы партнеры за завтраком. Примечательно, что на столе президентов самый полезный вариант – овсяная каша.







Параллельно двустороннему общению лидеров за другим столом шли переговоры в расширенном, но несколько усеченном составе. Дело в том, что белорусы прилетели в Сочи накануне.

А вот часть российской делегации, включая главных переговорщиков по самым узким темам, в Красную Поляну отправилась утром 7 февраля. Сначала в Москве бушевала снежная буря и вылет российской делегации задержали на два часа, а после лайнер всё из-за той же погоды кружил над Сочи и вынужденно приземлился в Минеральных Водах.





Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

То, что мы не успели прилететь в Сочи – это не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияет. Все вопросы на повестке дня вы знаете. Будем ориентироваться по ситуации.

Пикантности ситуации, учитывая нефтегазовую повестку этого дня, добавило и то, что на борту, застрявшем между Москвой и Сочи, оказался министр энергетики России – Александр Новак. В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

Пока в Росавиации принимали решение о том, куда же все-таки направить самолет – обратно в Москву или в Сочи, Александр Лукашенко и Владимир Путин за закрытыми дверями успели в общих чертах обсудить актуальные вопросы. Но всё же самые острые – те, что касаются поставок энергоресурсов – требуют вовлечённости в переговорный процесс других лиц.

Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему, открытым остаётся вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового манёвра, в результате которого в 2019 году Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов.



Президент Беларуси: Ни один житель, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от маневров наших партнеров