Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

6 февраля белорусская делегация направится в Казахстан для обсуждения вопросов поставки топлива в страну. Государство центрально-азиатского региона извлекает около 90 миллионов тонн чёрного золота в год. И при этом входит в список 15 крупнейших добытчиков.

Казахстан не раз назывался Александром Лукашенко потенциальным поставщиком нефти в Беларусь. Этот вопрос также обсуждался во время его официального визита в октябре в Нур-Султан. Соглашение по импорту углеводородного сырья в нашу страну планируют подписать в ближайшее время. Остались лишь детали. Они касаются коммерческого блока: поставлять нефть с пошлиной или без. Осуществляться доставка, скорее всего, будет через трубопровод.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Соглашение находится в высокой степени готовности. Интерес белорусской стороны, понятно, беспошлинная поставка нефти. Поскольку это позволит приблизить к стоимости ценообразования на российскую нефть. В то же время скажу, что основной наш фокус внимания по-прежнему остаётся на переговорах в конце недели, которые пройдут в Сочи по формированию цен на нефть и газ. Потому скажу, что основной наш фокус внимания там. Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации.