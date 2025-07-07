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«Динамо-Минск» уступило «Салавату Юлаеву» в суперфинале чемпионата КХЛ 3х3

07 июля 2025 18:06
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Несмотря на календарное лето, на площадке московской «ЦСКА-Арены» кипят хоккейные страсти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В суперфинале чемпионата КХЛ 3х3 «зубры» встретились с «Салаватом Юлаевым». Напомним, в первом матче наша команда уступила со счетом 1:4 челябинскому «Трактору». В противостоянии с дружиной из Уфы белорусские хоккеисты вновь проиграли, на этот раз со счетом 1:3. Единственная шайба у минчан в активе Даниила Липского. 

На круговом этапе динамовцы еще сразятся с «Ак Барсом», магнитогорским «Металлургом» и «Авангардом». Затем последуют полуфиналы и решающие поединки за награды чемпионата. Победитель и призеры станут известны 12 июля.

# Хоккей

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