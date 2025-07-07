Белорусы завоевали 19 наград на Кубке Содружества по конкуру

Активно и, главное, медально провели выходные белорусские всадники. Наш гимн звучал как в родной Ратомке, так и в «Максима-Парке» в Москве, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Домашний Кубок Содружества по конкуру принес 19 наград. К примеру, Виолетта Скиба, ехавшая на Хуан Карлосе, стала третьей на большом круге с перепрыжкой. Но особенно здорово выглядели хозяева в командных соревнованиях. Подрастающее поколение не знало равных в юношеском и детском кругах, а также в эстафете. Конкуренцию нашим конникам пытались составить гости из России, Казахстана и Узбекистана

В Москве на Евразийских играх лучших определяли троеборцы. Отечественные тандемы собрали впечатляющий урожай призов. У нас золото в команде, а также победы во всех личных номинациях. Турнир уровня сложности 4 звезд, а это фактически чемпионат Европы, выиграл Роман Воронько на лошади Вахмистр. В более легких программах вне конкуренции тоже наши спортивные пары.