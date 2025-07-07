Белорусы завоевали 19 наград на Кубке Содружества по конкуру

Активно и, главное, медально провели выходные белорусские всадники. Наш гимн звучал как в родной Ратомке, так и в «Максима-Парке» в Москве, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Активно и, главное, медально провели выходные белорусские всадники. Наш гимн звучал как в родной Ратомке, так и в «Максима-Парке» в Москве, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Домашний Кубок Содружества по конкуру принес 19 наград. К примеру, Виолетта Скиба, ехавшая на Хуан Карлосе, стала третьей на большом круге с перепрыжкой. Но особенно здорово выглядели хозяева в командных соревнованиях. Подрастающее поколение не знало равных в юношеском и детском кругах, а также в эстафете. Конкуренцию нашим конникам пытались составить гости из России, Казахстана и Узбекистана
В Москве на Евразийских играх лучших определяли троеборцы. Отечественные тандемы собрали впечатляющий урожай призов. У нас золото в команде, а также победы во всех личных номинациях. Турнир уровня сложности 4 звезд, а это фактически чемпионат Европы, выиграл Роман Воронько на лошади Вахмистр. В более легких программах вне конкуренции тоже наши спортивные пары.
Роман Воронько, победитель Евразийских игр (уровень сложности 4*):
Все понравилось, все сложилось успешно для наших спортсменов Беларуси.
Анастасия Шклянкова, победительница Евразийских игр (уровень сложности 2*):
Представлять Беларусь на международном турнире для каждого из нас, для каждого спортсмена – это очень ответственно, потому что мы знаем, что вся страна, весь конный мир и не только, всегда болеет за нас, переживает, смотрит трансляции. Это гордость каждый раз выходить под своим флагом.