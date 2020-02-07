Прямой эфир

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

07 февраля 2020 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Паузу в переговорах Президенты сделали спортивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?  

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей-1

Обычно во время визитов в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин обязательно проводят время активно – в 2019 году, например, катались на лыжах. Сегодня выбрали хоккей. Оба уверенно стоят на коньках и любят этот спорт настоящих мужчин. 

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей-4

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей-6

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей-8

На лёд президенты вышли играть за одну команду. Александр Лукашенко под 1-м номером, Владимир Путин – 11. Примечательно, что во время перерыва президенты общались, чуть позже к ним присоединился Дмитрий Медведев, правда, он за игрой наблюдал с трибун.   

«О многом поговорили». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы белорусско-российских отношений

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей-11

Кстати, там же уже замечены и опоздавшие участники российской делегации – глава Минэнерго Александр Новак и первый замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич.   

В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей-14

Это означает, что после окончания товарищеского матча (в котором со счетом 13:4 победила команда президентов) стартует второй раунд переговоров. Всё участники наконец-то на месте. Эмоции остались на льду и самое время для конструктивного разговора.   

# Хоккей # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Медведев # Александр Новак # Михаил Бабич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам
07 февраля 2020 16:17

Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам

Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»
07 февраля 2020 14:45

Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»

Валентина Курсевич: нужно, чтобы у ребёнка был престиж семьи, в которой он воспитывается
07 февраля 2020 14:23

Валентина Курсевич: нужно, чтобы у ребёнка был престиж семьи, в которой он воспитывается