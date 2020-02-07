В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли за одну команду в хоккей

Новости Беларуси. Паузу в переговорах Президенты сделали спортивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?
Новости Беларуси. Паузу в переговорах Президенты сделали спортивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?
Обычно во время визитов в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин обязательно проводят время активно – в 2019 году, например, катались на лыжах. Сегодня выбрали хоккей. Оба уверенно стоят на коньках и любят этот спорт настоящих мужчин.
На лёд президенты вышли играть за одну команду. Александр Лукашенко под 1-м номером, Владимир Путин – 11. Примечательно, что во время перерыва президенты общались, чуть позже к ним присоединился Дмитрий Медведев, правда, он за игрой наблюдал с трибун.
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Кстати, там же уже замечены и опоздавшие участники российской делегации – глава Минэнерго Александр Новак и первый замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич.
Это означает, что после окончания товарищеского матча (в котором со счетом 13:4 победила команда президентов) стартует второй раунд переговоров. Всё участники наконец-то на месте. Эмоции остались на льду и самое время для конструктивного разговора.