Как уйти от падежа скота? Проблемы в животноводстве обсудили эксперты

От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решаются кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина? На площадке ток-шоу «По существу» ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветспециалистов, вместе с ведущими обсудили эти вопросы. Централизация ветобслуживания – подробностями плана поделился глава НАН

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Эта задумку мы еще разрабатывали для Гродненской области, один из районов. Пилотный проект тогда планировался. Сейчас эти планы на уровне Минсельхозпрода поддержаны. Я знаю, что Юрий Витольдович Шулейко тоже является сторонником этой идеи. Все говорят, что это научная гипотеза. Точных цифр мне пока не нашли. Но если посчитать количество ветеринаров на 10 тысяч голов скота, то у нас ситуация гораздо лучше, чем в многих сопредельных странах. Мы просто-напросто, наверное, не совсем рационально используем такие высококвалифицированные кадры. Ветеринарный надзор и санитарно-эпидемиологический надзор, они в целом похожи. И то, и другое – надзор. Но построения совсем разные. Санстанция тоже начинала с такой же распределенной системы, но в итоге выстроила централизованную службу, где районный центр обслуживает все организации. Так и здесь, речь была максимально централизовать. Для сильных хозяйств, где есть специалисты – пожалуйста. Но чтобы у слабого хозяйства брала на аутсорсинг ветеринарное обслуживание центральная ветеринарная станция районная, которая будет обеспечивать нормальное и лечебное профилактическое сопровождение. Почему во многих хозяйствах не очень сильных проблема с ветеринарными кадрами – зарплата. Они не могут заплатить [конкурентную – прим. ред.] зарплату. Для этих хозяйств действительно районная ветеринарная станция, где зарплата соответствует уровню хороших хозяйств, позволит взять на себя по договору обслуживание ветеринарное. Как быстро внедряют инновации

Наталья Щемелева, заместитель директора по научной и инновационной работе Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, кандидат ветеринарных наук:

Сейчас вся наука ориентирована на практику, поэтому разработки института должны быть обязательно внедрены, они внедряются. Внедрение происходит в течение трех лет, и многие разработки, например, вакцины наши отечественные, уже дали положительный результат. Они, скажем так, импортозамещаемые. То есть те продукты, вакцины импортные, которые ушли с рынка, теперь спросом пользуются наши продукты. Работа с племенным стадом – как ее осуществляют в Беларуси

Владимир Караник:

Что мы вкладываем в понятие племенная работа? И до этого проводилось генетическое обследование, я знаю, разные лаборатории, когда выявляется генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям, и эти особи элиминируются из стада для того, чтобы снизить риск этих заболеваний. Параллельно выявляются предикторы высокой продуктивности и стремятся этих особей размножать. Эта работа проводится постоянно. Столько, сколько голштина есть, столько проводится эта работа. Параллельно, чтобы обеспечить генетическое разнообразие, Академия наук сейчас занимается разведением датской породы скота, которая, может быть менее прихотливая и менее продуктивная, чем голштина, но качество молока выше. Если пересчитать на жир и белок, наверное, экономически она такая же эффективная, как голштины. Сейчас мы договорились, спасибо главе государства, он поддержал эту идею, расширить этот эксперимент из рамок научного, и будем комплектовать комплексы в том числе и в Гродненской области, чтобы максимально быстро обеспечить генетическое разнообразие в стране и оценить реальный потенциал этой породы. Так что эта работа проводится всеми. Читайте также: Кто обращается в Витебскую ветакадемию для выяснения причин падежа скота, рассказала ректор Караник рассказал, как формируется статистика по падежу скота Глущенко о животноводстве: в Беларуси не допустили возникновения особо опасных заболеваний Новые формы работы в Витебской ветакадемии

Ольга Горлова, ректор Витебская ордена «Знака почета» государственная академия ветеринарной медицины:

Мы проанализировали, я готова по цифрам сказать, что 90% абитуриентов, которые к нам приходят, они действительно выбрали душой и сердцем еще со школы, с младших классов, специальность ветеринарную, ветеринарную отрасль. 75% отрабатывают, мы проанализировали, начиная от 2020 года, это те, которые отработали уже, целевики. Они отработали, и 60% продолжают работать в этих предприятиях. Конечно же, есть моменты халатности. Есть моменты, когда выпускники уже не удовлетворены местом работы. Мы ввели буквально с ноября 2024 года такой пилотный проект: студенты, начиная с третьего курса, переводятся на управляемую самостоятельную работу и отправляются в хозяйство, во все сельскохозяйственные предприятия. Причем, большая просьба, мы не повторяем области и предприятия совершенно разные по виду направления животных. Кому-то по душе молочное направление, кому-то мясное, кому-то племенное. Кто-то любит работать со свиньями, кто-то с крупным рогатым скотом, кто-то с птицей. И вот сейчас, во время подготовки, мы даем такую возможность во время вот этого перевода на управляемую самостоятельную работу определиться, что все же лучше, и заключить во время обучения целевые договора, и выбрать уже по душе и по призванию то предприятие, в котором ты будешь работать. Плюс мы запустили, буквально с сентября вот этого учебного года, 2025-го, мы договорились с прокуратурой и с госкомитетом о том, что они нам проводят занятия. У нас занятия проводят ветеринары. И это мы даем очень хорошо информацию, как лечить, профилактировать, но мало даем юридических моментов. Так вот здесь научат в такой игровой форме, сюжетной форме, на примере различных задач, как выходить из этих ситуаций. Мы определили уже дисциплины, темы. Еженедельно будут приходить сотрудники и проводить вот эти вот занятия. Так что мы всячески идем навстречу студентам, чтобы они не боялись брать ответственность на себя, чтобы они выходили подготовленными специалистами и для того, чтобы они выбрали по душе свою специальность. Названа динамика по падежу скота – 101% к уровню 2024-го