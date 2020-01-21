Президент Беларуси: «Надо идти к тому, что 30-40 % мы будем покупать нефти у Российской Федерации»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, – не важно, какую нефть, – по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика – Российскую Федерацию.

Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40 % мы будем покупать нефти у Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 –через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника.

Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться.