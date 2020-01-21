Президент Беларуси: «Надо идти к тому, что 30-40 % мы будем покупать нефти у Российской Федерации»

Новости Беларуси. Важность этой темы Александр Лукашенко обозначил и в начале совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 января во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам эффективности экспорта нефтепродуктов. Глава государства предложил формулу работы. Полностью отказываться от российской нефти экономически нецелесообразно, но опираться на один лишь рынок – неправильно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, – не важно, какую нефть, – по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика – Российскую Федерацию.
Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40 % мы будем покупать нефти у Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 –через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника.
Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться.
Сегодня же во Дворце Независимости рассмотрели возможные варианты поставок нефти, учитывая логистические издержки. Многие государства и международные компании готовы взаимодействовать с Беларусью. И переговоры ведутся.
Также стало известно, что Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов. О более маржинальных рынках речь велась и на сегодняшней встрече.