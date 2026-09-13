Новости по тегу #Нефть в Беларуси

Там отметили 20-летие со дня создания производственного объединения «Белоруснефть».
Современная нефтегазодобыча – это прежде всего высокие технологии. Научный подход позволяет заново раскрывать потенциал месторождений и добывать сырье там, где раньше это считалось невозможным.
Практическая часть будет проходить на производственных объектах «Белоруснефти», где выпускников ждут гарантированные рабочие места.
Если в советский период Речицкий и Светлогорский районы давали более 90 % нефти, то сегодня к ним присоединились Калинковичский, Октябрьский и Хойникский регионы, где ежегодная добыча уже превышает 100 тысяч тонн.
В ходе встречи подчеркнуто, что поддержка стабильной и эффективной экономики является основой национальной безопасности. В связи с этим приоритетными направлениями станут импортозамещение и оптимизация производственных процессов в отрасли.
Бензиновое должно соответствовать 7 ключевым параметрам, дизельное – 10.
Первый промышленный приток нефти на Речицком месторождении получили еще 60 лет назад. После пика добычи в 1975-м объемы извлеченного «черного золота» в стране стали снижаться. Однако тенденцию удалось изменить.
В последний раз «Белоруснефть» выходила на такой уровень годовой добычи углеводородов три десятилетия назад.
Во время первой встречи у главы государства обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси, в том числе по важнейшим совместным проектам с зарубежными партнерами.
Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Тюменской области.
Черное золото в нашей стране залегает на приличных глубинах. Иногда бурить приходится до 4 километров. Для сравнения: в России или Азербайджане нефть гораздо ближе.
Всего в Беларуси открыто и разведано 96 месторождений нефти. Большинство из них – советское наследие. Южные регионы Гомельской области – геологический шанс для открытия новых мест добычи нефти и газа.
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