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Новости по тегу #Нефть в Беларуси

Байкеры-нефтяники устроили мотопробег в Речице
13 сентября 2026 07:36

Байкеры-нефтяники устроили мотопробег в Речице

От разведки недр до переработки – узнали о работе ГПО «Белоруснефть»
06 сентября 2026 13:49

От разведки недр до переработки – узнали о работе ГПО «Белоруснефть»

В Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной сферы
24 августа 2026 18:49

В Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной сферы

Исторический рекорд! К 2030 году «Белоруснефть» планирует выйти на годовой уровень добычи 2,3 млн тонн
25 февраля 2026 17:09

Исторический рекорд! К 2030 году «Белоруснефть» планирует выйти на годовой уровень добычи 2,3 млн тонн

Стратегия развития – в Гомеле обсудили планы по добыче и переработке нефти
20 февраля 2026 07:33

Стратегия развития – в Гомеле обсудили планы по добыче и переработке нефти

«Арктика» выручает при − 29°C. В Беларуси вырос спрос на зимний дизель
06 февраля 2026 16:28

«Арктика» выручает при − 29°C. В Беларуси вырос спрос на зимний дизель

2 миллиона тонн! В Беларуси установили новый рекорд по добычи нефти
30 декабря 2025 16:59

2 миллиона тонн! В Беларуси установили новый рекорд по добычи нефти

Новый рекорд – белорусские нефтяники достигли отметку в 2 млн тонн добытой нефти за 2025 год
29 декабря 2025 19:52

Новый рекорд – белорусские нефтяники достигли отметку в 2 млн тонн добытой нефти за 2025 год

ВПК, Африка, нефтепереработка – Лукашенко провёл закрытые встречи по важным вопросам
02 октября 2025 13:30

ВПК, Африка, нефтепереработка – Лукашенко провёл закрытые встречи по важным вопросам

Не верю, что у нас нет нефти! Лукашенко попросил губернатора Тюменской области дать экспертную оценку
28 июля 2025 10:54

Не верю, что у нас нет нефти! Лукашенко попросил губернатора Тюменской области дать экспертную оценку

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?
27 июля 2025 16:37

Добыча нефти в Беларуси: перспективы отрасли и почему всё не так просто?

В Беларуси намерены добыть 2,3 млн тонн нефти к 2030 году
27 июля 2025 11:11

В Беларуси намерены добыть 2,3 млн тонн нефти к 2030 году