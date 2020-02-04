«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Президент также ответил и на другие вопросы. Все они касались злободневных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди волнующих – отношения Беларуси и США, а также реакции России на недавний визит госсекретаря США Майка Помпео. Александр Лукашенко о задержании директоров сахарных заводов: «Они создали в Москве так называемую прокладку, торговый дом»

Александр Лукашенко отметил, что период холода с Америкой закончился. А мы, как суверенная страна, выстраиваем свою независимую внешнюю политику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы налаживаем отношения с величайшей империей – ведущей страной мира. В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Они оценили нашу дружественную политику. Они оценили мое заявление, я же ни с кем не советовался, это было мое мнение, когда в Украине не получилось. Нормандская четверка, пятерка, потом шестерка стала – толку не было. Переговоры были, мы организовали. Но нет сдвигов, гибнут люди – наши люди на Донбассе. Нет подвижек никаких. Я сказал, ну раз не получается – надо вводить новые силы. Я прямо тогда сказал: без американцев этот конфликт не решить. Кому-то нравилось это, кому-то нет. Они это заметили, оценили, и мне Майк об этом сказал. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают некоторые вопросы, даже иногда лучше, чем я порой, об взаимоотношениях с Россией. Они это знают. Он мне сказал: «Не волнуйся. Мы Беларуси поможем». И его заявление, что мы по конкурентной цене нефть поставим.