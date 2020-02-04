«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным
Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Президент также ответил и на другие вопросы. Все они касались злободневных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди волнующих – отношения Беларуси и США, а также реакции России на недавний визит госсекретаря США Майка Помпео.
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Александр Лукашенко отметил, что период холода с Америкой закончился. А мы, как суверенная страна, выстраиваем свою независимую внешнюю политику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы налаживаем отношения с величайшей империей – ведущей страной мира. В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Они оценили нашу дружественную политику. Они оценили мое заявление, я же ни с кем не советовался, это было мое мнение, когда в Украине не получилось. Нормандская четверка, пятерка, потом шестерка стала – толку не было. Переговоры были, мы организовали. Но нет сдвигов, гибнут люди – наши люди на Донбассе. Нет подвижек никаких. Я сказал, ну раз не получается – надо вводить новые силы. Я прямо тогда сказал: без американцев этот конфликт не решить. Кому-то нравилось это, кому-то нет. Они это заметили, оценили, и мне Майк об этом сказал. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают некоторые вопросы, даже иногда лучше, чем я порой, об взаимоотношениях с Россией. Они это знают. Он мне сказал: «Не волнуйся. Мы Беларуси поможем». И его заявление, что мы по конкурентной цене нефть поставим.
А мы что просим сейчас от России? Они в позу встали и нас на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе нам беспошлинно поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам. Нет. По мировым не продадут. Вот сегодня 55 долларов, к примеру, стоит баррель нефти (бочка нефти), вы еще доплатите нам 12 долларов на тонну. За что? А это премия их компаниям за то, что мы вам поставим. А как же вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премий. Так разве может так старший брат относиться к самому близкому народу.
Поэтому, скорее всего, 7 февраля – это через пару дней – мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю и буду говорить об этом открыто – некий момент истины наступил: мы с ним с создали эти добрые отношения, мы были, извините за нескромность, архитекторами этих отношений. Нам ли ломать их на исходе нашей политической карьеры? Мы хотим самых теплых дружеских отношений с нашим братским народом.
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