Александр Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у неё нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?»

Новости Беларуси. 9 января Президент затронул тему переговоров с Россией, ведь в основе развития страны – политическая и экономическая стабильность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание многих белорусов сейчас приковано к переговорам с главным партнером Беларуси, которые интенсивно шли весь 2019 год. По большинству позиций стороны достигли договоренностей. Углубление интеграции должно быть взаимовыгодным. Но есть проблемные вопросы, которые остаются на острие. Цены на сырье – одна из таких болевых точек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы до сих пор с президентом России – уже вышло на наш уровень – не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли! Пусть даже будет дороже, но мы найдем. Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров, но это так. Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет великой Победы, все горлопаним, где только возможно, и в России, и в Беларуси. Но «Газпром» сегодня зарабатывает на Беларуси больше в три раза, чем на Германии – это нормально? Это ненормально. Мы договорились, что эти два месяца, пока мы не договоримся (это было предложение президента Путина), будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомнил: когда мы шли на продажу «Белтрансгаза», это было в 2011 году, была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на российскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому я настаиваю, чтобы это было реализовано. Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий