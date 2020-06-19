Меры поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. О чём говорил Президент: все темы в одном материале
Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая встреча в графике главы государства была запланирована давно, предстояло обсудить работу в условиях пандемии и во время кризиса, который случился из-за ограничений, введенных некоторыми странами.
Но сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны.
О злободневных вопросах и процессах, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее – в репортаже Виктории Ходосок.
Совещание во Дворце Независимости – абсолютно плановое мероприятие. Правда, состав изменился за пару часов до. Участников стало больше. Здесь и правительство во главе с премьером, глава Нацбанка, председатель КГК, руководство Минска и области. Ко всем есть разговор.
Так вот, в график Президента совещание было вписано сразу после обновления правительства. Перед которым поставили задачу – экономику не упустить, каждый шанс для движения вперед не пропустить. Но сегодня обсуждать ситуацию надо куда шире. Из-за перипетий политической кампании. Очевидно, ситуацию в стране раскачивают. А ведь на кону – сохранение независимости и государственности Беларуси.
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«Мы видим этих людей и видим их технологии». Президент о «каруселях», которые используют для раскачивания ситуации в стране
Раскачивать ситуацию в том числе пытаются и так называемые эксперты из народа. Знаний в политике, экономике, да и в целом, как лучше жить, у таких специалистов, ну, хоть отбавляй. Наглядна и вчерашняя выходка на проспекте Независимости в Минске.
А теперь логичный вывод – нынешних «альтернативщиков» пару месяцев назад среди простых белорусов еще мало кто знал. А сегодня направо и налево в их сторону летят лестные комплименты, оказывается поддержка в соцсетях. Читайте черным по белому – 6 уголовных дел и уже около 20 задержанных. Факты по небезызвестному резонансному делу. Хитрые схемы с векселями и отмывание денег через офшоры. Такое будущее должно быть у страны?
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этой независимости и государственности, которая свалилась нам на голову без войн и крови, как это было у других. Я хочу, чтобы вы это поняли. И сегодня главная проблема даже не в этих «каруселях», сигналах и тех, кто там в цепочку пытается выстраиваться, что-то демонстрируя. Главное – не в этом. Главное – в экономике.
За долгие годы наша страна прошла длинный путь до независимой Беларуси, став современной и узнаваемой на политический арене. Критиковать недовольные будут всегда. Всем все равно никогда не угодишь. Но для реальных осуждений должна быть реальная почва. А вестись на мнение толпы – здесь точно никакой мудрости.
Провоцируют всю ситуацию еще и в отдельных СМИ. Раздули тему очень сильно: говорят чуть ли не о развале «дочек» российских банков в Беларуси. Власть обвинили в переводе счетов госпредприятий.
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Сегодня надо думать, как будем жить дальше. Условия из-за пандемии непростые. Речь об экономике – по сути, о нашей с вами жизни. Большой катастрофы нет, но о проблемах знаем. Оковы карантинного заточения мир только-только снимает. Когда все раскрутится? Непонятно. Известно одно: ситуация многих многому научила. Жить в других условиях. Один из вопросов в разговоре – как будем кредитовать экономику дальше? Ведь с 2021 года нам надо расти среднемировыми темпами.
Президент Беларуси: мы не знаем, как поведёт себя экономика мировая. Чёрный это сегодня день или ещё будет чернее?
Пандемия заточила нас под новые рынки сбыта товаров. Для предприятий это плюс. Правда, большинство из-за пандемии ушло в минус.
Государство готово помочь с кредитами, но только тем, кто в непростое время пытается хоть как-то крутиться. А не как некоторые: сидеть и ждать, пока им бросят спасательный круг.
Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»
Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов. Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур уверяет: со стороны системы – максимальное понимание сложной жизненной ситуации, в которой все оказались.
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На совещании правительство озвучило ряд точечных предложений по конкретным предприятиям, испытывающим проблемы с финансовой устойчивостью. И в этой истории, конечно, не надо забывать еще про людей и их зарплаты. Особенно как сейчас – неразберихи в некоторых в частных структурах.
Обращено внимание и на завышенные расценки на банковские услуги. Например, безналичную оплату в магазине, в интернете или через телефон.
Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ
Кажется, на совещании прошлись по самым злободневным темам. Это и положение нынешнее, и дела перспективные. То, что слышали журналисты – лишь малая часть большого разговора. Но и так понятно, что затронули участники самые важные для каждого из нас пункты.