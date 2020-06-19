Меры поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. О чём говорил Президент: все темы в одном материале

Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая встреча в графике главы государства была запланирована давно, предстояло обсудить работу в условиях пандемии и во время кризиса, который случился из-за ограничений, введенных некоторыми странами. Но сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны. О злободневных вопросах и процессах, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее – в репортаже Виктории Ходосок. Совещание во Дворце Независимости – абсолютно плановое мероприятие. Правда, состав изменился за пару часов до. Участников стало больше. Здесь и правительство во главе с премьером, глава Нацбанка, председатель КГК, руководство Минска и области. Ко всем есть разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этой независимости и государственности, которая свалилась нам на голову без войн и крови, как это было у других. Я хочу, чтобы вы это поняли. И сегодня главная проблема даже не в этих «каруселях», сигналах и тех, кто там в цепочку пытается выстраиваться, что-то демонстрируя. Главное – не в этом. Главное – в экономике. За долгие годы наша страна прошла длинный путь до независимой Беларуси, став современной и узнаваемой на политический арене. Критиковать недовольные будут всегда. Всем все равно никогда не угодишь. Но для реальных осуждений должна быть реальная почва. А вестись на мнение толпы – здесь точно никакой мудрости.

Провоцируют всю ситуацию еще и в отдельных СМИ. Раздули тему очень сильно: говорят чуть ли не о развале «дочек» российских банков в Беларуси. Власть обвинили в переводе счетов госпредприятий. Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов Тема иностранных кредитов. Некоторые готовы нам оказать поддержку, но в придачу навязывают еще и свои условия. Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии

Сегодня надо думать, как будем жить дальше. Условия из-за пандемии непростые. Речь об экономике – по сути, о нашей с вами жизни. Большой катастрофы нет, но о проблемах знаем. Оковы карантинного заточения мир только-только снимает. Когда все раскрутится? Непонятно. Известно одно: ситуация многих многому научила. Жить в других условиях. Один из вопросов в разговоре – как будем кредитовать экономику дальше? Ведь с 2021 года нам надо расти среднемировыми темпами. Президент Беларуси: мы не знаем, как поведёт себя экономика мировая. Чёрный это сегодня день или ещё будет чернее?

Пандемия заточила нас под новые рынки сбыта товаров. Для предприятий это плюс. Правда, большинство из-за пандемии ушло в минус. Государство готово помочь с кредитами, но только тем, кто в непростое время пытается хоть как-то крутиться. А не как некоторые: сидеть и ждать, пока им бросят спасательный круг. Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»

Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов. Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур уверяет: со стороны системы – максимальное понимание сложной жизненной ситуации, в которой все оказались. Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатёжеспособных предприятий На совещании правительство озвучило ряд точечных предложений по конкретным предприятиям, испытывающим проблемы с финансовой устойчивостью. И в этой истории, конечно, не надо забывать еще про людей и их зарплаты. Особенно как сейчас – неразберихи в некоторых в частных структурах.