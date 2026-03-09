Макрон рассказал, где находится авианосец «Шарль де Голль»

Франция направила авианосец «Шарль де Голль» к берегам Кипра для усиления безопасности в регионе. Об этом заявил президент французский президент Эмманюэль Макрон, пишет ТАСС.

По его словам, корабль с авиагруппой на борту будет обеспечивать долгосрочную оборону. Он также договорился с лидерами Кипра и Греции координировать эвакуацию европейских граждан из стран Ближнего Востока.

Ранее британская база Акротири на Кипре подверглась атаке беспилотника. Удар повредил ангар с разведывательными самолетами. Еще два дрона были перехвачены.

После инцидента власти эвакуировали жителей близлежащей деревни и закрыли школы. Атака произошла на фоне заявления Лондона о поддержке ударов по объектам в Иране.

Фото: pixabay