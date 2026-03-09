Илья Протас провел яркий матч за «Хёрши» в АХЛ

А вот Илья Протас остается на авансцене не только «Херши», но и всей Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Жаль только, что нередко партнеры не подхватывают бомбардирский порыв земляка.

Так случилось этой ночью. «Мишки» уступали «Провиденсу» – 1:3. Затем за дело взялся наш форвард. Он оформил дубль, а между шайбами помог забросить одноклубнику. Но на этом атакующий потенциал иссяк. Соперник собрался и довел дело до победы – 5:4.

Отечественный нападающий действовал в центре первого звена, нанес четыре броска, один раз удалился и закончил матч с показателем полезности +1. На данный момент белорус – лучший снайпер и бомбардир команды, а также входит в топ-20 форвардов всей лиги.