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Сколько воды в сутки нужно пить? Нутрициолог развеяла миф про 2 литра

09 марта 2026 15:00
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Наталья Зайцева, нутрициолог:
Вода – это не просто вода. Я расскажу вам, сколько нужно пить воды, какую и какие напитки считаются водой. 

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Сколько воды в сутки нужно пить? Нутрициолог развеяла миф про 2 литра-2

Наталья Зайцева:
Вода – это не просто вода. Я расскажу вам, сколько нужно пить воды, какую и какие напитки считаются водой. 

Организм взрослого на 60 % состоит из воды, ребенка – почти на 80 %. Вся наша межклеточная жидкость – кровь, лимфа, желчь – до 90 % состоят из воды. И даже мозг – на 65 %. Если мы регулярно недопиваем свою норму воды, то организм находится в состоянии обезвоживания и каждая клеточка в буквальном смысле сморщивается. 

Сейчас почему-то считается, что каждому человеку нужно пить 2 литра воды, но это не совсем так. Норма воды для взрослого человека составляет 30 миллилитров на килограмм веса. Если жаркая погода либо в этот день у вас тренировка, то 40 миллилитров на килограмм.

Подробнее смотрите в видео.

# Здоровье # Наталья Зайцева # Полезные советы

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