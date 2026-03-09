Сколько воды в сутки нужно пить? Нутрициолог развеяла миф про 2 литра

Наталья Зайцева, нутрициолог: Вода – это не просто вода. Я расскажу вам, сколько нужно пить воды, какую и какие напитки считаются водой.

Наталья Зайцева:

Вода – это не просто вода. Я расскажу вам, сколько нужно пить воды, какую и какие напитки считаются водой.

Организм взрослого на 60 % состоит из воды, ребенка – почти на 80 %. Вся наша межклеточная жидкость – кровь, лимфа, желчь – до 90 % состоят из воды. И даже мозг – на 65 %. Если мы регулярно недопиваем свою норму воды, то организм находится в состоянии обезвоживания и каждая клеточка в буквальном смысле сморщивается.

Сейчас почему-то считается, что каждому человеку нужно пить 2 литра воды, но это не совсем так. Норма воды для взрослого человека составляет 30 миллилитров на килограмм веса. Если жаркая погода либо в этот день у вас тренировка, то 40 миллилитров на килограмм.