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В Испании предложили провести референдум по выходу из НАТО

09 марта 2026 15:00
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В Испании предложили провести референдум по выходу из НАТО-0

Представитель испанской партии «Подемос» Пабло Фернандес призвал провести референдум о выходе страны из НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Он выступил против военной операции США и Израиля в Иране и потребовал закрытия американских баз в Испании. По его словам, испанское общество само должно решить этот вопрос, а армия не должна быть втянута в конфликт.

Испания вступила в Североатлантический союз в 1982 году. В 1986 году на референдуме при явке 59,4% большинство проголосовало за членство в НАТО.

Фото: pixabay

# Испания

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