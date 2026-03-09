В Испании предложили провести референдум по выходу из НАТО

Представитель испанской партии «Подемос» Пабло Фернандес призвал провести референдум о выходе страны из НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Он выступил против военной операции США и Израиля в Иране и потребовал закрытия американских баз в Испании. По его словам, испанское общество само должно решить этот вопрос, а армия не должна быть втянута в конфликт.

Испания вступила в Североатлантический союз в 1982 году. В 1986 году на референдуме при явке 59,4% большинство проголосовало за членство в НАТО.

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