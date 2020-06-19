«Мы видим этих людей и видим их технологии». Президент о «каруселях», которые используют для раскачивания ситуации в стране

Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я наблюдаю раскачивание ситуации, и мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, «карусели», которые были созданы при сборе подписей, когда люди толпой ходили по очереди, растянувшись на километр, и одни и те же подписывали за всех кандидатов, за всех, кроме Лукашенко.

Вчера мы увидели вечером эту «карусель» уже из автомобилей: когда вокруг одного квартала – мы это отследили – по кругу ездили (там сотня автомобилей) и сигналили (напротив Комитета госбезопасности в том числе). Мы это все видим и понимаем, что происходит.