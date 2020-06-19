Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы эти люди, заблудшие люди, которые не понимают, что их просто пытаются использовать, вошли в положение и поняли меня: не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко. Не подталкивайте нас к этому.

И особенно хочу обратиться к родителям. Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения – 15-16-17 лет. Ну, ясно, кто сидит там в этих мессенджерах и так далее. Это уже постарше люди, молодежь. Они не помнят Беларусь, из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, они не помнят, что мы не могли купить бутылку молока какого-то в стеклянной этой – помните? – бутылке, фольгой закрученной. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы хлеб испечь. Они не помнят: чтобы эту булку хлеба купить, выстаивали очереди по полдня. Они этого не помнят. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают.