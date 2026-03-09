В двух районах Минской области зафиксированы подтопления талыми водами

О том, насколько готовы структуры на Вилейщине – узнала Дарья Авсюк.

Весна вступила в свои права, и хотя большая часть снега уже сошла, паводковая ситуация остается на контроле экстренных служб. В ряде районов единичные случаи подтоплений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ведется непрерывный мониторинг и работа по минимизации последствий.

Паводковая обстановка в Вилейском районе сегодня оценивается как стабильная. Уровень воды далек от критических отметок. Подтоплений подворий с начала года не зафиксировано. Однако мониторинг гидрологической ситуации ведется ежедневно. Специалисты следят за реками, ливневками и состоянием дамб в трех ключевых точках замера.

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Чтобы вода не застаивалась на улицах и во дворах, коммунальщики заранее подготовили парк спецтехники. Все проверено. В 2025 году приобрели новую мощную вакуумную машину.

Анатолий Стреж, начальник Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям: Ежедневно осуществляется мониторинг гидрологической обстановки с целью прогнозирования возможного развития ситуации. Заинтересованными службами проводится также ежедневный мониторинг ливневых канализаций, других водоприемных устройств. Производится осмотр дамб других гидротехнических сооружений.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Объем цистерны – 9 кубометров. В ней можно вывезти почти 10 тонн воды за один рейс. С помощью 20-метровых присоединяющихся шлангов машина может откачать воду даже из отдаленной точки.

Особое внимание – ливневкам и водопропускным трубам. После зимы они требуют очистки, бригады работают над этим ежедневно.