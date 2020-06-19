Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»

Новости Беларуси. Пандемия заточила нас под новые рынки сбыта товаров. Для предприятий это плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, большинство из-за пандемии ушло в минус. Государство готово помочь с кредитами, но только тем, кто в непростое время пытается хоть как-то крутиться. А не как некоторые: сидеть и ждать, пока им бросят спасательный круг.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В марте, апреле и мае были отдельные жалобы предприятий, что банки снижают лимиты перекредитования (гасится кредит, но нельзя получить снова хотя бы ту же сумму). Павел Владимирович (Каллаур – прим. ред.), я не знаю, как там обстоят дела, но вижу по этим буржуям в «Белгазпромбанке». Миллионы, миллионы, сотни миллионов денег (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда – мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах (к сожалению). Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты.