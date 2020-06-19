Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А Министерство по антимонопольному регулированию и торговле куда смотрит? Куда правительства соответствующие люди смотрят? Знаешь, хороший ты человек (Владимир Колтович – прим. ред.), искренне говорю. Но если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, их аппетиты не урежешь – ну, я начну урезать в отношении тебя и твоего министерства. Говорю как на духу перед всем народом.