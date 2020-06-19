Президент Беларуси: мы не знаем, как поведёт себя экономика мировая. Чёрный это сегодня день или ещё будет чернее?

Большой катастрофы нет, но о проблемах знаем. Оковы карантинного заточения мир только-только снимает. Когда все раскрутится? Непонятно. Известно одно: ситуация многих многому научила. Жить в других условиях. Один из вопросов в разговоре – как будем кредитовать экономику дальше? Ведь с 2021 года нам надо расти среднемировыми темпами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последние пять лет мы проводили жесткую денежную и валютную политику, накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, что это на черный день. Я не хочу сказать, что этот черный день пришел, и в этом вся проблема. Потому что мы не знаем, как поведет себя экономика мировая, от которой мы зависим по уши. Да и не только мы: все глобализировано, все увязано. Мы не знаем, как экономика себя поведет в связи с этим в том числе коронавирусом. Не знаем. Поэтому сложность в том, черный это сегодня день или еще будет чернее, как у других государств? Вы посмотрите, вспыхнула Америка, Европа.