Новости по тегу #Государственная политика в сфере банковской деятельности

«Действуйте. Не надо куда-то бегать. Никому вы там нигде не нужны. Там своих хватает. Легче не будет».
«Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система – все должны грамотно и четко выполнять свои функции».
Это повысит эффективность внутренних процессов и позволит перераспределить специалистов для решения более сложных задач.
Президент озвучил задачи, которые стоят перед отечественной банковско-финансовой системой.
Александр Лукашенко обозначил: необходимо сверить часы и определить задачи. Не только для Национального банка, но для всей банковско-финансовой системы в целом. Сегодня она, как подчеркнул глава государства, проходит трудный период.
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