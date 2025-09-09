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Новости по тегу #Государственная политика в сфере банковской деятельности

Лукашенко: хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста. Мы создадим хорошую нормативно-правовую базу для этого
09 сентября 2025 18:04

Лукашенко: хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста. Мы создадим хорошую нормативно-правовую базу для этого

Лукашенко о техническом сбое 9 июля: осадок у людей остался, такое не должно повторяться!
09 сентября 2025 17:33

Лукашенко о техническом сбое 9 июля: осадок у людей остался, такое не должно повторяться!

Лукашенко ориентирует банки на внедрение технологий с использованием ИИ
09 сентября 2025 13:32

Лукашенко ориентирует банки на внедрение технологий с использованием ИИ

Лукашенко: деньги должны не проедаться, а возвращаться в экономику!
09 сентября 2025 10:58

Лукашенко: деньги должны не проедаться, а возвращаться в экономику!

Справедливость, а не стремление к наживе! Лукашенко обозначил приоритеты для банков Беларуси
09 сентября 2025 10:45

Справедливость, а не стремление к наживе! Лукашенко обозначил приоритеты для банков Беларуси

«Для вас санкций нет». Лукашенко собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора
27 июня 2024 10:42

«Для вас санкций нет». Лукашенко собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора

Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов
23 января 2024 16:56

Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов

Александр Лукашенко принимает главу Центробанка России во Дворце Независимости
29 мая 2023 08:00

Александр Лукашенко принимает главу Центробанка России во Дворце Независимости

Беларусбанк меняет порядок приёма наличных через кассу с апреля
27 марта 2023 12:38

Беларусбанк меняет порядок приёма наличных через кассу с апреля

«Вынесено предписание об устранении нарушений». МАРТ выявил факт незаконной деятельности брокеров
04 марта 2023 14:16

«Вынесено предписание об устранении нарушений». МАРТ выявил факт незаконной деятельности брокеров

«Уважаемый Александр Григорьевич, помогите!» Как усовершенствовать закон, чтобы брокеры не обманывали людей?
03 марта 2023 19:13

«Уважаемый Александр Григорьевич, помогите!» Как усовершенствовать закон, чтобы брокеры не обманывали людей?

Если клиент деньги из банка не забрал, услуги не оплачивает. Поговорили с представителем брокерской фирмы
03 марта 2023 19:06

Если клиент деньги из банка не забрал, услуги не оплачивает. Поговорили с представителем брокерской фирмы