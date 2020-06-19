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Александр Лукашенко: «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая»

19 июня 2020 11:48
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня провел совещание, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны.

Александр Лукашенко: «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая»-1

Со злободневных вопросов и обсуждения процессов, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее, Александр Лукашенко и начал совещание.

Александр Лукашенко: «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае – и по своим функциональным обязанностям как Президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь, как я уже говорил, положил на создание этого независимого, суверенного государства – я никому не позволю сломать эту страну.

Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие, что для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это не стоило.

Александр Лукашенко: «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая»-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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