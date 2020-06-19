Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня провел совещание, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны.
Со злободневных вопросов и обсуждения процессов, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее, Александр Лукашенко и начал совещание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае – и по своим функциональным обязанностям как Президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь, как я уже говорил, положил на создание этого независимого, суверенного государства – я никому не позволю сломать эту страну.
Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие, что для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это не стоило.