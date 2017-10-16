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Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет

16 октября 2017 14:13
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Новости Беларуси. За прохождение анкетирования онлайн высказались и многие участники пробной переписи в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опросить удалось почти 15 тысяч человек. От участия в анкетировании отказалось менее 2% – и это, по международным меркам, идеальный показатель.

Главной новацией кампании стал отказ от бумажных переписных листов в пользу планшетов. Переход оправдал себя в полной мере. Так, в электронном формате анкета – и это доказано – заполнятся в 3 раза быстрее. Что касается вопросов, то их основная часть населению была понятна. Между тем, затруднения возникали при ответах в блоке о занятости и сельхоздеятельности. Эти вопросы будут несколько скорректированы.

Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет-1

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Удалось ответить на все поставленные перед органами статистики задачи. То есть мы определили и нагрузку на одного переписчика, мы определились с методологическими положениями, и с организационными вопросами, которые мы сегодня будем отрабатывать и строить календарный план и графики по их разрешению.

Мы определились с использованием планшетов. Поняли, что это большой плюс в проведении переписи. По моим ощущениям, наверное, процентов 30 (может, чуть меньше) готовы будут пройти через интернет, потому что реально было удивительно, когда на селе возрастное население с удовольствием отвечало о том, что оно перепишется через интернет.

Анкетирование проводилась как на дому, так и на стационарных участках. Задействовали в пробной переписи сотрудников органов государственной статистики.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Инна Медведева

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