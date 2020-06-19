Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры

Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании правительство озвучило ряд точечных предложений по конкретным предприятиям, испытывающим проблемы с финансовой устойчивостью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там где-то единицы. Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия. Я еще раз подчеркиваю, на курорты – Канары, Гоа, Таиланд – деньги нашли выехать и отдохнуть, а своим рабочим заплатить зарплату не могут. Разберемся, притом железобетонно. Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми.