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Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры

19 июня 2020 18:45
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Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании правительство озвучило ряд точечных предложений по конкретным предприятиям, испытывающим проблемы с финансовой устойчивостью.

Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры-1

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И в этой истории, конечно, не надо забывать еще про людей и их зарплаты. Особенно как сейчас – неразберихи в некоторых в частных структурах.

Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там где-то единицы. Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия. Я еще раз подчеркиваю, на курорты – Канары, Гоа, Таиланд – деньги нашли выехать и отдохнуть, а своим рабочим заплатить зарплату не могут. Разберемся, притом железобетонно. Видимо, заигрались в политику вместо того, чтобы заниматься бизнесом, расширять его, углублять и смотреть за своими людьми.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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