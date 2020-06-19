Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры

Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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И в этой истории, конечно, не надо забывать еще про людей и их зарплаты. Особенно как сейчас – неразберихи в некоторых в частных структурах.