Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»

19 июня 2020 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К банковской системе есть нарекания со стороны потребителей, и немало. Все больше случаев с кибермошенничеством, списанием денег с карт – обратная сторона современных технологий. Но есть преступления, мягко сказать, еще круче.

Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»-1



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом Газпромбанке дошли до того, что на полдня или на день (мы сейчас проверяем эту информацию) изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли обратно его на соответствующий уровень. Не дай бог это подтвердится! А оно подтвердится. Коль Президенту доложили, значит это было. Почему Нацбанк этого не видел?

Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»-3

Читайте также:

Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры

Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатежеспособных предприятий

Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов

# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ
19 июня 2020 19:03

Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ

Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры
19 июня 2020 18:45

Президент Беларуси: под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались где-то единицы. К ним надо, наверное, принимать иные меры

Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»
19 июня 2020 18:41

Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»