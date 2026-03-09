Двое белорусов отметились ассистами в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Соловьев вернулся в состав «Питтсбурга» спустя более чем месяц отсутствия, и помог клубу в овертайме одолеть «Бостон» – 5:4. Наш защитник действовал в третьей паре. На льду он находился чуть более 14 минут. Коэффициент полезности оказался нулевым. Всего в текущем сезоне у исполнителя 22 поединка и скромные 7 очков. «Пингвины» идут пятыми на Востоке.

Артем Левшунов отдал голевую передачу за «Чикаго». «Черные ястребы» также в овертайме дома уступили «Далласу» – 3:4. Отечественный хоккеист обороны отметился при дебютном голе. Общая статистика такова: айстайм почти 19 минут, коэффициент полезности -31. Количество бомбардирских действий – 23.