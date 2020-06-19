Александр Лукашенко: никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неконструктивную позицию заняли представители отдельных средств массовой информации, и причем западных. Игорь Петрович, на это надо железно реагировать. Не надо тут никого бояться, потому что вы как никто видите, что на кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а на кону независимость страны. Просто хотят сломать страну.

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В этой ситуации я хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя «демократично» и покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам, естественно, не простит уничтожение Беларуси. С другой стороны, другой вариант: меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации. Вот знаете, такой вот выбор.