Александр Лукашенко: никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность сохранить суверенитет и независимость страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом он заявил 19 июня на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.
Такая встреча в графике главы государства была запланирована давно. Предстояло обсудить работу в условиях пандемии и во время кризиса, который случился из-за ограничений, введенных некоторыми странами.
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Но сложившаяся ситуация вносит свои коррективы. Сегодня вопрос стоит намного шире – на кону не только успешное развитие экономики, но и сохранение независимости страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неконструктивную позицию заняли представители отдельных средств массовой информации, и причем западных. Игорь Петрович, на это надо железно реагировать. Не надо тут никого бояться, потому что вы как никто видите, что на кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а на кону независимость страны. Просто хотят сломать страну.
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В этой ситуации я хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя «демократично» и покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам, естественно, не простит уничтожение Беларуси. С другой стороны, другой вариант: меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации. Вот знаете, такой вот выбор.