Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатёжеспособных предприятий

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур уверяет: со стороны системы – максимальное понимание сложной жизненной ситуации, в которой все оказались.

Новости Беларуси. Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси: Мы в Национальном банке отслеживаем, как банки реагируют на обращения граждан. И там, где видим, что есть недопонимание, стараемся вмешаться в процесс. Что касается предприятий, это работа по реструктуризации задолженностей (обычно обращения именно в этой части).

Проблемы, безусловно, возникают. Они в первую очередь связаны с тем, что предприятия у нас в том числе есть и с не очень устойчивым финансовым состоянием.

Президент Беларуси: мы не знаем, как поведёт себя экономика мировая. Чёрный это сегодня день или ещё будет чернее?

Но в рамках этой рабочей группы по решению главы государства действует лимит государственных гарантий на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатежеспособных предприятий.