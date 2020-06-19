Прямой эфир

Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатёжеспособных предприятий

19 июня 2020 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур уверяет: со стороны системы – максимальное понимание сложной жизненной ситуации, в которой все оказались.

Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатёжеспособных предприятий-1

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Мы в Национальном банке отслеживаем, как банки реагируют на обращения граждан. И там, где видим, что есть недопонимание, стараемся вмешаться в процесс. Что касается предприятий, это работа по реструктуризации задолженностей (обычно обращения именно в этой части).

Павел Каллаур: лимит госгарантий – 1,2 млрд рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатёжеспособных предприятий-4

Проблемы, безусловно, возникают. Они в первую очередь связаны с тем, что предприятия у нас в том числе есть и с не очень устойчивым финансовым состоянием. 

Президент Беларуси: мы не знаем, как поведёт себя экономика мировая. Чёрный это сегодня день или ещё будет чернее?

Но в рамках этой рабочей группы по решению главы государства действует лимит государственных гарантий на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Под эти гарантии решаются проблемы неплатежеспособных предприятий.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: мы не знаем, как поведёт себя экономика мировая. Чёрный это сегодня день или ещё будет чернее?
19 июня 2020 18:14

Президент Беларуси: мы не знаем, как поведёт себя экономика мировая. Чёрный это сегодня день или ещё будет чернее?

Михаил Орда посетил «Лидагропроммаш». О чём говорили с сотрудниками предприятия?
19 июня 2020 18:09

Михаил Орда посетил «Лидагропроммаш». О чём говорили с сотрудниками предприятия?

Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов
19 июня 2020 17:55

Александр Лукашенко: Греф хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов