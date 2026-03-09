Сколько электрокаров в ГАИ и ждать ли изменений в правилах передвижения «электричек»? Ответил Ротченков

Тихо едут, громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого? В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.
Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Платная или бесплатная парковка, регулируется не правилами дорожного движения. Но касаемо полосы общественного транспорта, никаких изменений не планируется.
Мы что наблюдаем? Водители, которые управляют электромобилями, если им некомфортно передвигаться в полосе общественного транспорта, они занимают другие полосы и по ним передвигаются. Поэтому необходимости что-то изменять абсолютно нет. Но и другие новшества и изменения – мы приветствуем наличие электромобилей у наших автолюбителей.
Во-первых, это современные автомобили. Во-вторых, у них активные и пассивные системы безопасности, самые современные. Поэтому действительно и аварийность, и передвижение этих участников дорожного движения на порядок безопаснее.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сколько в автопарке Госавтоинспекции автомобилей электрических? Я одну точно видел в Минске.
Виктор Ротченков:
Да, этот электромобиль у нас и находится в единственном числе. Один электромобиль, мы его активно эксплуатируем. Пока присматриваемся. Понятно, что не для всех подразделений, которые выполняют абсолютно разные задачи, это применимо. Но в дальнейшем, уверен, развитие электротранспорта в Госавтоинспекции точно так же будет.