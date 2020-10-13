«Главное, чтобы люди честно и ответственно работали». Подробности поездки Александра Лукашенко в Толочинский район

Новости Беларуси. Разделение на семь сырьевых зон и решение вопросов с задолженностями предприятий должны дать свой эффект. Работу агропромышленного комплекса самого северного региона Беларуси, а также технологии переработки и хранения картофеля обсуждали 13 октября на консервном заводе в Толочине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Витебскую область.

В Беларуси достаточно успешных организаций, которые занимаются сельским хозяйством, уверен глава государства. Один из таких примеров – Толочинский консервный завод. Опыт таких предприятий необходимо перенимать и переносить на другие объекты АПК. Детали рабочей поездки Президента – у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Толочин – это стандартный белорусский райцентр. Сейчас здесь по-осеннему размерено. Днем люди заняты на работе, а вечером – своими делами. Здесь очень много частных домов. Такая вот одноэтажная и спокойная Беларусь.

Шумно сейчас в полях. Ведь здесь самые крупные картофельные угодья в стране – 900 гектаров и лучшая урожайность – достигает 500 центнеров. Но вырастить – еще полдела, необходимо собрать и сохранить. Но с такими объемами справится только техника.

– Встаю утром и молюсь: «Господи, дай погоду». Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это ты мне не рассказывай. Я часто вспоминал. Вот, Николаю Николаевичу рассказывал. Думал, вот стану уже, буду на другой работе… А когда Президентом стал: ну, думаю, всё, уже в окно утром смотреть не буду. Ничего подобного! Дождь будет, потому что фронт идет с юго-запада. – Помогает техника, мощная техника. Помогает технология хранилищ. Создание линейки техники для посадки и уборки второго хлеба – один из пунктов госпрограммы по развитию картофелеводства.

Заниматься картофелем в промышленных масштабах и с научным подходом Президент поручил еще в 2006 году. Сегодня чиновники рапортуют: построили хранилища, серьезно занялись селекцией, даже качество оригинальных семян контролируют ПЦР-методами. Годовой урожай – 6 миллионов тонн картофеля. Шестую часть выращивают на личных подворьях. А вот количество коров у сельчан снижается.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

К сожалению, падает у населения поголовье скота. Мелкий рогатый скот остается на уровне и птица, а крупнорогатый скот немножко падает.

Александр Лукашенко:

Я не знаю, честно говоря, стоит ли нам сожалеть по поводу падения у населения скота. Мы давно, тогда еще обсуждая, говорили, что все равно население не будет держать скот, как раньше. А тем более агрогородки начали создавать... Считай, в городе человек живет. Ну а во-вторых, покупают же. Надо зарплату платить. Они же идут в магазин, покупают. У нас добра этого хватает. Главное, чтобы люди честно и ответственно работали в общественном секторе или в частном секторе, или на фермерских хозяйствах. Главное, да, чтобы они работали. А мы должны понимать, что им надо зарплата. А все остальное в магазинах есть. Мы даже заинтересованы, чтобы больше покупали люди. Александр Лукашенко: сложный был год, но, тем не менее, слава богу

Витебщина – традиционный льняной регион. Развивать культуру, как картофелеводство, поручено нашим ученым. Евгений Пустовой:

Уборка овощей и сахарной свеклы – в пределах сроков даже в самом северном регионе. До 7-10 ноября справятся. Если раньше от состояния дел в здешних хозяйствах порой в холод бросало, то сейчас ситуация выровнялась. Указы и поддержка Президента помогла АПК Витебщины. Сейчас здесь семь интегрированных структур, но оборотки не хватает. А эти два года – самые важные. Может, поможете еще раз рублем – вопрошают аграрии. Александр Лукашенко: сегодня говорить – дайте ещё триллион рублей. Напечатаем давайте. Население инфляцию выдержит?

Есть на Витебщине и очень положительные примеры. Например, Толочинский консервный завод. Ему более века. В год столетнего юбилея на помощь пришли ученые – НПЦ по картофелеводству. Сейчас есть о чем рассказать Президенту, не краснея: и про картофельные площади, и про интенсивный сад. Большинство сортов – отечественной селекции.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Возделывать картофель – это одно, а до потребителя – это совершенно другое. Люди уже сегодня от грязного картофеля отказались. Мы две линии построили – мытые, полированные. Какие сорта выращивает Президент? Александру Лукашенко показали качественную белорусскую картошку

В АПК есть аутсайдеры, но и есть 118 крепких хозяйств. Их опыт – в тираж. Александр Лукашенко:

Разные маяки и показатели. Ну, повторим. Пусть приезжают и делают то, что он делает. И проблем у нас тогда вообще в сельском хозяйстве не будет. Уже достаточно этих хозяйств. Сотни их уже – хороших хозяйств. Надо просто копировать, повторять и делать. Евгений Пустовой:

Разговор идет и о рапсе. В Европе это тренд, такой можно перенять. Прижимистый руководитель намекает, мол, готов эту масляничную культуру возделывать, но вот техника морально устарела. Новые комбайны нужны и на картофельных плантациях. Появятся два экземпляра: в Лиде и Гомеле.

Чиновников и ученых Президент услышал. Время диалога с людьми труда. Свое слово могут сказать те, кто знает свое дело.

Александр Лукашенко:

Ты ему хочешь тот отдать комбайн, что я тебе подарил? – Ну, конечно, если он подарит. Александр Лукашенко:

Это он требует, чтобы ему собрали такой комбайн в Лиде. Соберем к будущему году и гомельский один. Посмотрим, если пригласите на будущий год. Посмотрим, как они будут идти, гомельские. Если гомельские не хуже, так чего переживать за «Лиду»? – У нас таких нет, но лидские, конечно, превосходные комбайны. Александр Лукашенко:

Ну, слава богу! – Как-то мы свернули производство...

Александр Лукашенко:

Соберем. Почему свернули? Евгений Пустовой:

Через год с Президентом обещали поделиться впечатлениями от новой техники. Когда-то сохранили село – спасли страну. Белорусские аграрии и качественный продукт выращивают, и импортным идеям с разрушительными ингредиентами не подвержены. Некогда. Александр Лукашенко в Толочинском районе: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были

Кстати, идея крупнотоварного производства картофеля – то, что надо. В таких хозяйствах урожайность на порядок выше. А для этого нужны технологии. Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине