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Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине

13 октября 2020 19:10
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-1

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-3

Президенту показывают одно из двух картофелехранилищ. Третье строится. Процесс, по возможности, автоматизирован. Только вот не все здесь отечественное. Красно-зеленое оборудование на улице. Пока опытный образец.  

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-6

Евгений Пустовой, корреспондент:  
Если для белорусов картофель – это второй хлеб, то для экспериментального завода Национальной академии наук освоение технологий – основной. Если раньше такие линии нужно было закупать в странах ЕС, то сейчас мы создали подобную автоматизированную линию. Этот конвейер должен пойти на конвейер производства, но для этого необходимы экономические преференции.  

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-9

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-11

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-13

Александру Лукашенко показали выращенные здесь фрукты и овощи, произведенные соки и вино. Но вот ритейлеры хотят выжать все соки с отечественного производителя. Закупочные цены ниже рентабельности. Диктатура капитализма получается.

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я очень плохо отношусь к тому, что мы свое не продаем и какие-то сети это тормозят.  

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине-19

Кстати, Президент не отказался от дегустирования белорусского вина.  

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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