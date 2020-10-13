Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту показывают одно из двух картофелехранилищ. Третье строится. Процесс, по возможности, автоматизирован. Только вот не все здесь отечественное. Красно-зеленое оборудование на улице. Пока опытный образец.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Если для белорусов картофель – это второй хлеб, то для экспериментального завода Национальной академии наук освоение технологий – основной. Если раньше такие линии нужно было закупать в странах ЕС, то сейчас мы создали подобную автоматизированную линию. Этот конвейер должен пойти на конвейер производства, но для этого необходимы экономические преференции.

Александру Лукашенко показали выращенные здесь фрукты и овощи, произведенные соки и вино. Но вот ритейлеры хотят выжать все соки с отечественного производителя. Закупочные цены ниже рентабельности. Диктатура капитализма получается.