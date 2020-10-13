«Задача – давать объёмы». На что обратил внимание Роман Головченко, посещая «Керамин»

В 2020 году порядка 10 тысяч семей направлены на получение кредитной поддержки на строительство жилья с господдержкой.

Новости Беларуси. Из 4 млн квадратных метров жилья, которые планируется ввести в 2020 году в Беларуси, с господдержкой возведут 1,1 млн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем упор сделан на многодетные семьи.

Здесь в феврале запустили новую линию по выпуску плитки большого формата. Она сегодня востребована на мировом рынке. К слову, 70 % продукции белорусский завод отправляет на экспорт. В целом, строительная отрасль развивается динамично и вносит значительный вклад в формирование ВВП страны.

За восемь месяцев объем строительно-монтажных работ вырос без малого на 5 %. При этом, по словам руководителя правительства, необходимо улучшать экономику организаций.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Например, уменьшить размеры обязательных резервов, которые «морозятся» на время гарантийной эксплуатации дома. Опыт эксплуатации показал, что, допустим, средства, которые «замораживаются» на это время, только процентов 20 из них реально используются, по статистике, на устранение недоделок. Поэтому фактически можно уменьшить объем этих резервов, чтобы пополнить оборотные средства организаций.

Задача – давать объемы. Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, нужно, чтобы было достаточно кредитных ресурсов. Надо, чтобы полноценно ипотека заработала.

Попытаться обеспечить децентрализацию населения – не за счет притока людей из регионов в столицу, в областные центры, а наоборот, в том числе очередникам, которые достаточно долго стоят, – предложить возможность внеочередного строительства жилья, но в населенных пунктах, которые находятся в близости от областных центров или от столицы.